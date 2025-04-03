CONCERT YANG YANG PUNK ROCK METAL Square de la Chaussée Frossay

Frossay

CONCERT YANG YANG PUNK ROCK METAL

Square de la Chaussée Le Migron Frossay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Bienvenue dans l’univers de YANG YANG, un duo Rock Metal Stoner Brevinois qui bouscule les codes. Nous créons une musique puissante, forgée dans l’acier du rock, du metal et du stoner. Découvrez notre son, notre histoire, et préparez-vous à l’expérience. Nous sommes là pour faire vibrer les scènes et les cœurs. Qui sommes-nous ? Alors tu vas te demander Hey Yang Yang c’est quoi??… Et bien Fred! c’est très simple! C’est un power duo rock stoner hyper énergique issus de deux membres déjantés de plusieurs formations Jonathann Provost (Attic of Temple, SinKs, Cœur Ardent) et Jérémy Chéneau (Toxxic TV, SinKs, Kojin Nikki, This is the Call)

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Square de la Chaussée Le Migron Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 45 64 camping@la-cale-sauvage.com

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English :

L’événement CONCERT YANG YANG PUNK ROCK METAL Frossay a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin