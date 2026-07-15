Informations pratiques

Charleville-Mézières

Concert Yann et Nico Un p’tit tour à deux

Théâtre de Charelville-Mézières Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 40 – 40 – 48 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Yannick Noah vous embarque pour une soirée acoustique portée par le sourire, le soleil et la bonne humeur. Accompagné de Nicolas Paillet à la guitare, il revisite ses plus grands tubes dans une version épurée, en toute simplicité.Entre deux chansons, il se livre avec sincérité, partageant des anecdotes et des souvenirs qui ont marqué son parcours. Un concert chaleureux et authentique, pensé comme une parenthèse hors du temps, en toute intimité.1h40 Tarif spécial Placement numéroté Tarif plein orchestre/1er balcon > 52 € Tarif plein 2e balcon > 44 € Tarif réduit orchestre/1er balcon > 48 € Tarif réduit 2e balcon > 40 €

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Théâtre de Charelville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50

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English :

Yannick Noah takes you on an acoustic journey filled with smiles, sunshine, and good cheer. Accompanied by Nicolas Paillet on guitar, he revisits his greatest hits in a stripped-down, unpretentious style.Between songs, he opens up with sincerity, sharing anecdotes and memories that have shaped his career. A warm and authentic concert, designed as a timeless interlude, in an intimate setting. 1h40 Special rate Numbered seating Full price (orchestra/1st balcony) > 52 ? Full price, 2nd balcony > 44 ? Reduced price, orchestra/1st balcony > 48 ? Reduced price, 2nd balcony > 40 ?

L’événement Concert Yann et Nico Un p’tit tour à deux Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-15 par Ardennes Tourisme