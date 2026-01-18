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Concert Yesterdays Guinguette du Val Eveillé Lotissement du Touya Arudy

Concert Yesterdays Guinguette du Val Eveillé Lotissement du Touya Arudy samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Lotissement du Touya

Adresse : Le Val Eveillé

Ville : 64260 Arudy

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Arudy

Concert Yesterdays Guinguette du Val Eveillé

Lotissement du Touya Le Val Eveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-11 22:30:00

Date(s) :
2026-07-11

Lors de la soirée du Feu d’Artifice, venez écouter Yesterday, une formation Pop, Soul et funk qui réinvente les classiques français et internationaux. De Bill Withers à Kool and the Gang, jusqu’à Stromae, Angèle ou David Guetta, le groupe mêle les époques grâce à des medleys et mashups surprenants.
Restauration sur place   .

Lotissement du Touya Le Val Eveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08 

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English : Concert Yesterdays Guinguette du Val Eveillé

L’événement Concert Yesterdays Guinguette du Val Eveillé Arudy a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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