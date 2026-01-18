Concert Yesterdays Guinguette du Val Eveillé Lotissement du Touya Arudy
Concert Yesterdays Guinguette du Val Eveillé Lotissement du Touya Arudy samedi 11 juillet 2026.
Arudy
Concert Yesterdays Guinguette du Val Eveillé
Lotissement du Touya Le Val Eveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-11 22:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Lors de la soirée du Feu d’Artifice, venez écouter Yesterday, une formation Pop, Soul et funk qui réinvente les classiques français et internationaux. De Bill Withers à Kool and the Gang, jusqu’à Stromae, Angèle ou David Guetta, le groupe mêle les époques grâce à des medleys et mashups surprenants.
Restauration sur place .
Lotissement du Touya Le Val Eveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08
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English : Concert Yesterdays Guinguette du Val Eveillé
L’événement Concert Yesterdays Guinguette du Val Eveillé Arudy a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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