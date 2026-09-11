Informations pratiques

Dinan

Concert Yoann Minkoff

La Petite Vitesse Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:00:00

fin : 2026-09-11 22:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Yoann Minkoff

Blues et Folk

Un cocktail chaud de blues, de folk avec des touches touarègues.

Entre Tommy Emmanuel, John Lee Hooker et des échos de Patrick Watson, ses notes virtuoses et sa voix puissante nous emportent sur le Mississippi.

Épuré, aérien, généreux. Un voyage musical à savourer… .

La Petite Vitesse Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 14 27

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English :

L’événement Concert Yoann Minkoff Dinan a été mis à jour le 2026-08-16 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme