Concert Yoann Minkoff Dinan
vendredi 11 septembre 2026 · Dinan
Informations pratiques
Dinan
Concert Yoann Minkoff
La Petite Vitesse Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11 22:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Yoann Minkoff
Blues et Folk
Un cocktail chaud de blues, de folk avec des touches touarègues.
Entre Tommy Emmanuel, John Lee Hooker et des échos de Patrick Watson, ses notes virtuoses et sa voix puissante nous emportent sur le Mississippi.
Épuré, aérien, généreux. Un voyage musical à savourer… .
La Petite Vitesse Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 14 27
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English :
L’événement Concert Yoann Minkoff Dinan a été mis à jour le 2026-08-16 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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