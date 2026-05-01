CONCERT ZAOUI Montpellier

Montpellier

CONCERT ZAOUI

20 Rue de Verdun Montpellier Hérault

Tarif : 26.8 – 26.8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-15

fin : 2027-01-15

Date(s) :

2027-01-15

Raphaël Faget-Zaoui est auteur, compositeur, interprète et musicien. Après le succès phénoménal de Thérapie Taxi (+400.000 albums vendus, 800M de streams, + de 350.000 spectateurs), Raphael se lance en solo sous le nom de Zaoui et est désormais le seul maître à bord d’une pop ultra efficace, aussi insolente qu’intime.

Le Rockstore présente ZAOUI

Raphaël Faget-Zaoui est auteur, compositeur, interprète et musicien. Après le succès phénoménal de Thérapie Taxi (+400.000 albums vendus, 800M de streams, + de 350.000 spectateurs), Raphael se lance en solo sous le nom de Zaoui et est désormais le seul maître à bord d’une pop ultra efficace, aussi insolente qu’intime.

Zaoui est au plus proche de ses fans et a à cœur d’écrire la B.O. de leur vie .

Il semble en effet que le véritable talent de Zaoui, en plus de composer des titres plus qu’efficaces, est celui d’analyser finement nos normes et nos habitudes pour les mettre en avant sous un nouveau jour.

Après un premier EP Mauvais Démons (2022), Zaoui dévoile en octobre 2023 son premier album Pulsations, porté par 6 singles radio dont Laisse aller ton corps et Stigmate . Un disque instinctif et sensible qui affirme son identité artistique. La tournée qui l’accompagne confirme son aisance scénique et son lien direct avec le public, jusqu’à un concert final à l’Olympia.

En 2024, Zaoui signe une collaboration fructueuse avec Vernis Rouge sur son titre Comme des loups (+ de 8M de streams).

En 2025, Zaoui ouvre un nouveau chapitre et signe un retour incandescent avec Toxic et Chic puis Xanax mon amour .

Deux titres complémentaires, entre lucidité émotionnelle, autodérision et mélodies pop immédiates, qui convoque l’ADN Thérapie Taxi, mais qui s’ancre dans l’identité unique de Zaoui.

Zaoui poursuit en 2026 le déploiement de son prochain album (attendu pour septembre 2026) avec la sortie début avril du single Love Noir en feat. avec Stéphane. Zaoui repart également à la rencontre de son public avec plusieurs rendez-vous live, dont une première date parisienne le 20 mai 2026 au Cabaret Sauvage. .

20 Rue de Verdun Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 890 26 01 79

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English : CONCERT ZAOUI

Raphaël Faget-Zaoui is an author, composer, performer and musician. After the phenomenal success of Thérapie Taxi (+400,000 albums sold, 800M streams, +350,000 spectators), Raphael went solo under the name Zaoui, and is now the sole master of ultra-efficient pop that’s as cheeky as it is intimate.

L’événement CONCERT ZAOUI Montpellier a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT MONTPELLIER