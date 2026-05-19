Concert Zbong Au Goût du Risoux Restaurant Au Goût du Risoux Bellefontaine

Bellefontaine

Concert Zbong Au Goût du Risoux

Restaurant Au Goût du Risoux 4606 Route des Fontaines Bellefontaine Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06 23:30:00

Date(s) :

2026-06-06

CONCERT le SAMEDI 6 JUIN à 19h

Au pied des pistes à BELLEFONTAINE

Au restaurant/BAR Au goût du Risoux

Petite restauration sur place, hot dog comtois, frites..

Pour ton voyage au cœur du Zbong des morceaux originaux et des reprises Fusion qui flottent entre Jazz, Rock, Hip-hop et patterns aux accents Funk et d’Afrobeat. Du son pour secouer les têtes, un beat pour taper du pied, des riffs pour s’enjailler et planer. .

Restaurant Au Goût du Risoux 4606 Route des Fontaines Bellefontaine 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 56 69 55 32

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English : Concert Zbong Au Goût du Risoux

L’événement Concert Zbong Au Goût du Risoux Bellefontaine a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE