Concert Zbong Au Goût du Risoux Restaurant Au Goût du Risoux Bellefontaine
Concert Zbong Au Goût du Risoux Restaurant Au Goût du Risoux Bellefontaine samedi 6 juin 2026.
Bellefontaine
Concert Zbong Au Goût du Risoux
Restaurant Au Goût du Risoux 4606 Route des Fontaines Bellefontaine Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06 23:30:00
Date(s) :
2026-06-06
CONCERT le SAMEDI 6 JUIN à 19h
Au pied des pistes à BELLEFONTAINE
Au restaurant/BAR Au goût du Risoux
Petite restauration sur place, hot dog comtois, frites..
Pour ton voyage au cœur du Zbong des morceaux originaux et des reprises Fusion qui flottent entre Jazz, Rock, Hip-hop et patterns aux accents Funk et d’Afrobeat. Du son pour secouer les têtes, un beat pour taper du pied, des riffs pour s’enjailler et planer. .
Restaurant Au Goût du Risoux 4606 Route des Fontaines Bellefontaine 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 56 69 55 32
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English : Concert Zbong Au Goût du Risoux
L’événement Concert Zbong Au Goût du Risoux Bellefontaine a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE