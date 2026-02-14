Concerto Aranjuez Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon

Montluçon

Concerto Aranjuez

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Scolaire, étudiant, demandeur d’emploi, et + de 65 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Paseo por los jardines de España (Balade en jardins espagnols)

Ensemble instrumental de Montluçon

En partenariat avec le Conservatoire André Messager

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Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28 billetterie@mairie-montlucon.fr

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English :

Paseo por los jardines de España (Stroll through Spanish gardens)

Montluçon Instrumental Ensemble

In partnership with the Conservatoire André Messager

L’événement Concerto Aranjuez Montluçon a été mis à jour le 2025-10-28 par Montluçon Tourisme