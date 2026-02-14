Concerto Aranjuez Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon
Concerto Aranjuez Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon vendredi 22 mai 2026.
Montluçon
Concerto Aranjuez
Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Scolaire, étudiant, demandeur d’emploi, et + de 65 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Paseo por los jardines de España (Balade en jardins espagnols)
Ensemble instrumental de Montluçon
En partenariat avec le Conservatoire André Messager
.
Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28 billetterie@mairie-montlucon.fr
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English :
Paseo por los jardines de España (Stroll through Spanish gardens)
Montluçon Instrumental Ensemble
In partnership with the Conservatoire André Messager
L’événement Concerto Aranjuez Montluçon a été mis à jour le 2025-10-28 par Montluçon Tourisme
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