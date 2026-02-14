Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concerto Aranjuez Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon

Concerto Aranjuez Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Théâtre municipal Gabrielle Robinne

Adresse : Place de la Comédie

Ville : 03100 Montluçon

Département : Allier

Début : 2026-05-22T20:30:00

Fin : 2026-05-22T

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 8 8 8 Tarif réduit Scolaire, étudiant, demandeur d'emploi, et + de 65 ans

Montluçon

Concerto Aranjuez

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit
Scolaire, étudiant, demandeur d’emploi, et + de 65 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Paseo por los jardines de España (Balade en jardins espagnols)
Ensemble instrumental de Montluçon
En partenariat avec le Conservatoire André Messager
  .

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28  billetterie@mairie-montlucon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Paseo por los jardines de España (Stroll through Spanish gardens)
Montluçon Instrumental Ensemble
In partnership with the Conservatoire André Messager

L’événement Concerto Aranjuez Montluçon a été mis à jour le 2025-10-28 par Montluçon Tourisme

À voir aussi à Montluçon (Allier)