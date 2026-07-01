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Concerto en sol – Concert symphonique – Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes

mardi 9 février 2027 · Conservatoire de Nantes · Nantes

Concerto en sol – Concert symphonique – Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 9 février 2027
Fin
mercredi 10 février 2027
Lieu
Conservatoire de Nantes
Adresse
4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
10 € à 48 €

Concerto en sol – Concert symphonique – Saison ONPL 9 et 10 février 2027 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

10 € à 48 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-09T20:00:00+01:00 – 2027-02-09T21:30:00+01:00
Fin : 2027-02-10T20:00:00+01:00 – 2027-02-10T21:30:00+01:00

Concert symphonique

Déroulé :
Boris Liatochinski : « Grazhyna » Symphonic Ballad – 19 min.

Maurice Ravel : Concerto en sol – 23 min.
Vanessa Wagner, piano

– entracte –

Jean Sibélius : Symphonie n° 2 – 43 min.

Orchestre National des Pays de la Loire
Natalia Ponomarchuk, direction

Concerts dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes :
mardi 9 et mercredi 10 février 2027 à 20h

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Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire Orchestre National des Pays de la Loire

Vanessa Wagner © Lyodoh Kaneko

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