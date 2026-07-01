Concerto en sol – Concert symphonique – Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes
mardi 9 février 2027 · Conservatoire de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Concerto en sol – Concert symphonique – Saison ONPL 9 et 10 février 2027 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique
10 € à 48 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-09T20:00:00+01:00 – 2027-02-09T21:30:00+01:00
Fin : 2027-02-10T20:00:00+01:00 – 2027-02-10T21:30:00+01:00
Concert symphonique
Déroulé :
Boris Liatochinski : « Grazhyna » Symphonic Ballad – 19 min.
Maurice Ravel : Concerto en sol – 23 min.
Vanessa Wagner, piano
– entracte –
Jean Sibélius : Symphonie n° 2 – 43 min.
Orchestre National des Pays de la Loire
Natalia Ponomarchuk, direction
Concerts dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes :
mardi 9 et mercredi 10 février 2027 à 20h
Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « billetterie.nantes@onpl.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 25 29 29 »}, {« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/ »}]
Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire Orchestre National des Pays de la Loire
Vanessa Wagner © Lyodoh Kaneko
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