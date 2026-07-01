Concerto en sol – Concert symphonique – Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Concerto en sol – Concert symphonique – Saison ONPL 9 et 10 février 2027 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

10 € à 48 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-09T20:00:00+01:00 – 2027-02-09T21:30:00+01:00

Fin : 2027-02-10T20:00:00+01:00 – 2027-02-10T21:30:00+01:00

Concert symphonique

Déroulé :

Boris Liatochinski : « Grazhyna » Symphonic Ballad – 19 min.

Maurice Ravel : Concerto en sol – 23 min.

Vanessa Wagner, piano

– entracte –

Jean Sibélius : Symphonie n° 2 – 43 min.

Orchestre National des Pays de la Loire

Natalia Ponomarchuk, direction

Concerts dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes :

mardi 9 et mercredi 10 février 2027 à 20h

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « billetterie.nantes@onpl.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 25 29 29 »}, {« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/ »}]

Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire Orchestre National des Pays de la Loire

Vanessa Wagner © Lyodoh Kaneko