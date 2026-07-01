Concerto en sol | Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Concerto en sol | Saison ONPL 9 et 10 février 2027 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Places à l’unité (de 10 € à 48 €).

Réservation en ligne sur le site web de l’ONPL.

Sur place, le soir du concert, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-09T20:00:00+01:00 – 2027-02-09T21:30:00+01:00

Fin : 2027-02-10T20:00:00+01:00 – 2027-02-10T21:30:00+01:00

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium :

Concerto en sol : dirigé par Natalia Ponomarchuk

Vanessa Wagner nous émeut aux larmes dans le sublime mouvement lent central du Concerto en sol de Ravel

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/agenda/concerto-en-sol/ »}]

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium. ONPL