Concerto en sol | Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes
mardi 9 février 2027 · Conservatoire de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Concerto en sol | Saison ONPL 9 et 10 février 2027 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique
Places à l’unité (de 10 € à 48 €).
Réservation en ligne sur le site web de l’ONPL.
Sur place, le soir du concert, dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-09T20:00:00+01:00 – 2027-02-09T21:30:00+01:00
Fin : 2027-02-10T20:00:00+01:00 – 2027-02-10T21:30:00+01:00
Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium :
Concerto en sol : dirigé par Natalia Ponomarchuk
Vanessa Wagner nous émeut aux larmes dans le sublime mouvement lent central du Concerto en sol de Ravel
Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/agenda/concerto-en-sol/ »}]
Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium. ONPL
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