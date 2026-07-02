Concerto pour clarinette – Concert symphonique – Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Concerto pour clarinette – Concert symphonique – Saison ONPL Dimanche 29 novembre, 17h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

10 € à 48 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-29T17:00:00+01:00 – 2026-11-29T18:30:00+01:00

Fin : 2026-11-29T17:00:00+01:00 – 2026-11-29T18:30:00+01:00

Concert symphonique

Honneur à Domenico Cimarosa, un compositeur italien contemporain de Mozart. Son opéra « Le mariage secret » est entré dans la légende pour avoir été entièrement bissé le soir de sa création à la demande de l’Empereur Léopold II.

Enfant prodige et élève de l’immense pédagogue Nadia Boulanger, Jean Françaix composa un « Concerto pour clarinette » à l’humour décapant. Favorisant les pirouettes, les phrases comiques et les mesures inédites, cette œuvre sera un véritable défi pour la clarinettiste solo de l’ONPL Sabrina Moulaï.

Place ensuite à l’enthousiasme juvénile de Beethoven qui, à 29 ans, ose enfin se mesurer à l’héritage de son maître Joseph Haydn dans une Première Symphonie à la maîtrise déjà sidérante.

Déroulé :

Domenico Cimarosa : Ouverture du Mariage secret – 8 min.

Jean Françaix : Concerto pour clarinette – 25 min.

Sabrina Moulaï, clarinette

– entracte –

Ludwig van Beethoven : Symphonie n° 1 – 26 min.

Orchestre National des Pays de la Loire

Karen Ní Bhroin, direction

Concert dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « billetterie.nantes@onpl.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 25 29 29 »}, {« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/ »}]

Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire Orchestre National des Pays de la Loire

Sabrina Moulaï © Béatrice Cruveiller