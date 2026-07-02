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Concerto pour clarinette | Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes

dimanche 29 novembre 2026 · Conservatoire de Nantes · Nantes

Concerto pour clarinette | Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 29 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Lieu
Conservatoire de Nantes
Adresse
4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Places à l'unité (de 10 € à 48 €). Réservation en ligne sur le site web de l'ONPL. Sur place, le soir du concert, dans la limite des places disponibles.

Concerto pour clarinette | Saison ONPL Dimanche 29 novembre, 17h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Places à l’unité (de 10 € à 48 €).
Réservation en ligne sur le site web de l’ONPL.
Sur place, le soir du concert, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-29T17:00:00+01:00 – 2026-11-29T18:30:00+01:00
Fin : 2026-11-29T17:00:00+01:00 – 2026-11-29T18:30:00+01:00

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium :
Concerto pour clarinette : dirigé par Karen Ní Bhroin
Tout chante dans le Concerto pour clarinette de Jean Françaix, une œuvre brillante et pleine d’humour interprétée par Sabrina Moulaï, clarinette solo de l’ONPL.

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/agenda/concerto-pour-clarinette/ »}]
Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium. ONPL

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