Concerto pour contrebasse – Concert symphonique – Saison ONPL Conservatoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-27 20:00 – 21:30

Gratuit : non 10 € à 48 € 10 € à 48 €4 € tarif Carte Blanche (uniquement au guichet ou par téléphone) Billettterie à l’unité à partir du 9 juin 2026 :en ligne : https://onpl.fr/au guichet : ONPL Billetterie, Cité des Congrès, 7 rue de Valmy, Nantes – 02 51 25 29 29 – du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (Fermeture annuelle du lundi 3 au lundi 17 août 2026 inclus) Tout public

Concert symphonique Avec la délicate Ouverture en do, c’est un très bel hommage que l’ONPL et la cheffe ukrainienne Polina Lebedieva rendent à Fanny Mendelssohn, une des rares femmes compositeurs du 19e siècle, qui, dans l’ombre de son frère Félix, n’osa publier ses œuvres qu’à la fin de sa vie.Ce n’est pas un hasard si l’on surnommait Giovanni Bottesini le « Paganini de la contrebasse ». Repoussant les limites de son instrument pour en révéler toute la richesse expressive, il composa des parties de solistes redoutables comme en atteste la coda ébouriffante de son second concerto interprété ici par Andrès Fernandez Subiela, contrebasse solo de l’ONPL.La Symphonie en ut de Bizet est également une pièce élégante et lumineuse. Avec ses mélopées orientalisantes, l’œuvre évoque déjà le goût pour l’exotisme de l’auteur des futurs Pêcheurs de perles et Carmen. Déroulé :Fanny Mendelssohn : Ouverture en do – 11 min. Giovanni Bottesini : Concerto n °2 pour contrebasse – 17 min.Arrangement Norman LudwinAndrès Fernandez Subiela, contrebasse Georges Bizet : Symphonie en ut – 27 min. Orchestre National des Pays de la LoirePolina Lebedieva, direction Concert dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr 02 51 25 29 29 https://onpl.fr/



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