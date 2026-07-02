Concerto pour contrebasse – Concert symphonique – Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Concerto pour contrebasse – Concert symphonique – Saison ONPL Vendredi 27 novembre, 20h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

10 € à 48 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-27T20:00:00+01:00 – 2026-11-27T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-27T20:00:00+01:00 – 2026-11-27T21:30:00+01:00

Concert symphonique

Avec la délicate Ouverture en do, c’est un très bel hommage que l’ONPL et la cheffe ukrainienne Polina Lebedieva rendent à Fanny Mendelssohn, une des rares femmes compositeurs du 19e siècle, qui, dans l’ombre de son frère Félix, n’osa publier ses œuvres qu’à la fin de sa vie.

Ce n’est pas un hasard si l’on surnommait Giovanni Bottesini le « Paganini de la contrebasse ». Repoussant les limites de son instrument pour en révéler toute la richesse expressive, il composa des parties de solistes redoutables comme en atteste la coda ébouriffante de son second concerto interprété ici par Andrès Fernandez Subiela, contrebasse solo de l’ONPL.

La Symphonie en ut de Bizet est également une pièce élégante et lumineuse. Avec ses mélopées orientalisantes, l’œuvre évoque déjà le goût pour l’exotisme de l’auteur des futurs Pêcheurs de perles et Carmen.

Déroulé :

Fanny Mendelssohn : Ouverture en do – 11 min.

Giovanni Bottesini : Concerto n °2 pour contrebasse – 17 min.

Arrangement Norman Ludwin

Andrès Fernandez Subiela, contrebasse

Georges Bizet : Symphonie en ut – 27 min.

Orchestre National des Pays de la Loire

Polina Lebedieva, direction

Concert dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « billetterie.nantes@onpl.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 25 29 29 »}, {« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/ »}]

Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire Orchestre National des Pays de la Loire

Andrès Fernandez Subiela © Melle Meigovel