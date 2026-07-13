L’impact de l’homme sur la vie du sol Parc des Oblates Nantes
mercredi 12 août 2026 · Parc des Oblates · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-12 16:30 – 17:30
Gratuit : non Tout public
En parcourant le parc, vous serez sensibilisés aux différents impacts que l’espèce humaine peut avoir sur les sols. Apprenez à les reconnaître ! En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc des Oblates???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026
Parc des Oblates Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-des-oblates 06 64 10 58 24 https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
Afficher la carte du lieu Parc des Oblates et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Bal des pompiers 2026, Centre de Secours Gouzé, Nantes 13 juillet 2026
- Parkour – Estives, Esplanade Jacques Demy, Nantes 13 juillet 2026
- Destination Camping 2026 Centre socioculturel Accoord Bout des Landes Nantes 15 juillet 2026
- Initiation au BMX – Estives Pumptrack Nantes 15 juillet 2026
- Rendez-vous au jardin Chêne des anglais Jardin chêne des anglais Nantes 15 juillet 2026