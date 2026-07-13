L’impact de l’homme sur la vie du sol Parc des Oblates Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-12 16:30 – 17:30

Gratuit : non Tout public

En parcourant le parc, vous serez sensibilisés aux différents impacts que l’espèce humaine peut avoir sur les sols. Apprenez à les reconnaître ! En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc des Oblates???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc des Oblates Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-des-oblates 06 64 10 58 24 https://my.weezevent.com/biodiversete-2026



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