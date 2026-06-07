Concerto pour cor – Concert symphonique – Saison ONPL Conservatoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 18:00 – 19:30

Gratuit : non 10 € à 48 € 10 € à 48 €4 € tarif Carte Blanche (uniquement au guichet ou par téléphone) Billettterie à l’unité à partir du 9 juin 2026 :en ligne : https://onpl.fr/au guichet : ONPL Billetterie, Cité des Congrès, 7 rue de Valmy, Nantes – 02 51 25 29 29 – du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (Fermeture annuelle du lundi 3 au lundi 17 août 2026 inclus) Tout public

Concert symphonique – Les grands classiques #2 Les quatre concertos pour cor composés par Mozart sont des merveilles de raffinement. C’est Pierre-Yves Bens, cor solo de l’Orchestre National des Pays de la Loire, qui sera l’interprète du plus virtuose d’entre eux, le Troisième. Cette œuvre joyeuse mettra en lumière un instrument qui occupe bien trop rarement le devant de la scène. Quelques années plus tard, à l’été 1788, Mozart compose sa trente-neuvième symphonie alors même qu’il est dévasté par la mort de sa fille. Pourtant, sa musique elle, n’a jamais été aussi puissante et triomphante. Déroulé :Carl Philipp Emanuel Bach : Sinfonia n° 3 en fa majeur – 9 min. Wolfgang Amadeus Mozart : Concerto pour cor n° 3 – 16 min.Pierre-Yves Bens, cor Wolfgang Amadeus Mozart : Symphonie n° 39 – 29 min. Orchestre National des Pays de la LoireKatharina Wincor, direction Concert dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

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