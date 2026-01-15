CONCERTOS CLASSIQUES Sète

CONCERTOS CLASSIQUES

Les professeurs du CRI vous invitent à un voyage à travers deux chefs-d’œuvre de l’époque classique.

Les professeurs du CRI vous invitent à un voyage à travers deux chefs-d’œuvre de l’époque classique.En première partie, vous découvrirez le Quintette avec piano de JohannNepomuk Hummel interprété par le soliste Sacha Stefanovic (piano), accompagné d’un ensemble à cordes composé de François-Xavier Corsi (violon), Astrid Martin (alto), Anouk Legée (violoncelle) et Julien Surmont (contrebasse). Une œuvre intense, empreinte de profondeur et de passion, qui n’est pas sans évoquer les compositions de Wolfgang Amadeus Mozart que nous retrouverons en seconde partie avec son célèbre double concerto pour flûte et harpe en Do majeur. Place à la lumière et à l’élégance, Concerto interprété par les solistes Danielle Guibbert (flûte traversière) et Doriane Cheminais (harpe), accompagnées par le même ensemble à cordes, enrichi par la présence de Cécile Di Marino (violon)Gratuit Réservation indispensable https://urlz.fr/r9xt .

Quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 18 68 18

