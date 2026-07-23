Concerts à la Guinguette de Surgères Guinguette de Surgères Surgères
dimanche 6 septembre 2026 · Guinguette de Surgères · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Concerts à la Guinguette de Surgères
Guinguette de Surgères 8 avenue Saint-Pierre Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 12:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Venez découvrir Léa Grassiot, chanteuse de variétés françaises et le Groupe AMATIDJAM, collectif de musiciens passionnés où la Pop rencontre le Zouk, les rythmes Latino et la chaleur du Reggae. Bar et Restauration sur place.
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Guinguette de Surgères 8 avenue Saint-Pierre Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 02 91 00
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English :
Come discover L’Grassiot, a French pop singer, and the AMATIDJAM Group, a collective of passionate musicians where pop meets zouk, Latin rhythms, and the warmth of reggae. Bar and dining available on site.
L’événement Concerts à la Guinguette de Surgères Surgères a été mis à jour le 2026-07-23 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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