Concerts à la Guinguette de Surgères Guinguette de Surgères Surgères

Informations pratiques

Surgères

Concerts à la Guinguette de Surgères

Guinguette de Surgères 8 avenue Saint-Pierre Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 12:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Venez découvrir Léa Grassiot, chanteuse de variétés françaises et le Groupe AMATIDJAM, collectif de musiciens passionnés où la Pop rencontre le Zouk, les rythmes Latino et la chaleur du Reggae. Bar et Restauration sur place.

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Guinguette de Surgères 8 avenue Saint-Pierre Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 02 91 00

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English :

Come discover L’Grassiot, a French pop singer, and the AMATIDJAM Group, a collective of passionate musicians where pop meets zouk, Latin rhythms, and the warmth of reggae. Bar and dining available on site.

L’événement Concerts à la Guinguette de Surgères Surgères a été mis à jour le 2026-07-23 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin