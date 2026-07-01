Concerts à la villa Perrusson Villa Perrusson Écuisses
vendredi 31 juillet 2026 · Villa Perrusson · Écuisses
Informations pratiques
Écuisses
Concerts à la villa Perrusson
Villa Perrusson Rue de la Gare Écuisses Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
À l’occasion de son concert annuel, la villa Perrusson vous propose une grande soirée musicale. La soirée commencera avec le quartet Hop Corner et leurs sonorités irlandaises, qui sera suivi par le groupe Go Go Gris Gris qui vous embarquera dans une tornade d’énergie positive, façon Mardi gras et Second Line !
Des food trucks vous proposeront des mets et boissons variés pour vous restaurer durant la soirée.
À partir de 18h30.
Entrée gratuite. .
Villa Perrusson Rue de la Gare Écuisses 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 68 21 14 ecomusee@creusot-montceau.org
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English : Concerts à la villa Perrusson
L’événement Concerts à la villa Perrusson Écuisses a été mis à jour le 2026-07-02 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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