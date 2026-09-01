Informations pratiques

Nilvange

Concerts BUREAU DE CHANGE NASTYJOE TICKLES

3 rue Victor Hugo Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26 23:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Trois éclats d’une même fièvre noise post-punk, entre mélodies à vif, urgence sonore et fureur sans fard.

En collaboration avec le Label À Tant Rêver Du RoiTout public

0 .

3 rue Victor Hugo Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 54 07 07

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English :

Three %E9sparks of the same post-punk noise fever, blending lively melodies, sonic urgency, and raw fury.

In collaboration with the %C0 Tant R%EAver Du Roi label

L’événement Concerts BUREAU DE CHANGE NASTYJOE TICKLES Nilvange a été mis à jour le 2026-08-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME