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Concerts BUREAU DE CHANGE NASTYJOE TICKLES Nilvange

samedi 26 septembre 2026 · Nilvange

Concerts BUREAU DE CHANGE NASTYJOE TICKLES Nilvange

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
3 rue Victor Hugo
Ville
57240 Nilvange
Département
Moselle
Tarif
0 Tarif enfant

Nilvange

Concerts BUREAU DE CHANGE NASTYJOE TICKLES

3 rue Victor Hugo Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR
0
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26 23:30:00

Date(s) :
2026-09-26

Trois éclats d’une même fièvre noise post-punk, entre mélodies à vif, urgence sonore et fureur sans fard.

En collaboration avec le Label À Tant Rêver Du RoiTout public
0  .

3 rue Victor Hugo Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 54 07 07 

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English :

Three %E9sparks of the same post-punk noise fever, blending lively melodies, sonic urgency, and raw fury.

In collaboration with the %C0 Tant R%EAver Du Roi label

L’événement Concerts BUREAU DE CHANGE NASTYJOE TICKLES Nilvange a été mis à jour le 2026-08-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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