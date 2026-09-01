Concerts BUREAU DE CHANGE NASTYJOE TICKLES Nilvange
samedi 26 septembre 2026 · Nilvange
Informations pratiques
Nilvange
Concerts BUREAU DE CHANGE NASTYJOE TICKLES
3 rue Victor Hugo Nilvange Moselle
Tarif : – – EUR
0
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26 23:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Trois éclats d’une même fièvre noise post-punk, entre mélodies à vif, urgence sonore et fureur sans fard.
En collaboration avec le Label À Tant Rêver Du RoiTout public
0 .
3 rue Victor Hugo Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 54 07 07
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English :
Three %E9sparks of the same post-punk noise fever, blending lively melodies, sonic urgency, and raw fury.
In collaboration with the %C0 Tant R%EAver Du Roi label
L’événement Concerts BUREAU DE CHANGE NASTYJOE TICKLES Nilvange a été mis à jour le 2026-08-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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