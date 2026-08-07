Informations pratiques

Nilvange

Doodseskader + première partie

3 rue Victor Hugo Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-10-08 20:00:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Depuis 2020, le duo belge DOODSESKADER — Tim De Gieter (Amenra) et Sigfried Burroughs (Kapitan Korsakov, Paard) — s’est imposé comme l’une des formations les plus inclassables et audacieuses de la scène européenne. Leur musique est un grand huit sonore où se télescopent witch house, hip-hop, dream pop industrielle et rock stadium, le tout traversé d’une rage brute face à l’état du monde. Mélodies grunge des années 90, synthés saturés, basses sludge, voix auto-tunées, rap, chant, hurlements DOODSESKADER ne choisit pas, ils embrassent tout, et cette collision improbable est précisément ce qui fait leur force.Tout public

17 .

3 rue Victor Hugo Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 54 07 07

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English :

Since 2020, the Belgian duo DOODSESKADER— Tim De Gieter (Amenra) and Sigfried Burroughs (Kapitan Korsakov, Paard) ? has established itself as one of the most unclassifiable and daring acts on the European scene. Their music is a sonic roller coaster where witch house, hip-hop, industrial dream pop, and stadium rock collide, all infused with raw rage at the state of the world. ’90s grunge melodies, distorted synths, sludge bass, auto-tuned vocals, rap, singing, screams: DOODSESKADER doesn’t pick and choose—they embrace it all, and this unlikely collision is precisely what makes them so powerful.

L’événement Doodseskader + première partie Nilvange a été mis à jour le 2026-08-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME