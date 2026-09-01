Informations pratiques

Nilvange

Dimanche en famille Je crée mes premiers beats

3 rue Victor Hugo Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Découverte de la Musique Assistée par Ordinateur (MAO) lors d’un atelier, viens manipuler cet outil pour composer depuis chez soi.

Comment fait-on une prod en rap ? accompagné d’un rappeur, viens découvrir comment les prods de rap sont réalisées, quels logiciels sont utilisés …

Créer ta carte d’identité musicale viens créer ta carte d’identité musicale avec un artiste. Essaye, bidouille et compose de manière ludique.

Quand la musique sonne en jeu vidéo retrace les liens entre la musique et les jeux vidéos à travers un quizz compositeur célèbre, inspiration d’artistes, récompenses…Enfants

0 .

3 rue Victor Hugo Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 54 07 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Introduction to Computer-Assisted Music (CAM): Come try out this tool during a workshop to learn how to compose music from home.

How Do You Make a Rap Track?: With the help of a rapper, come discover how rap tracks are produced and what software is used.

Create Your Musical Identity Card: Come create your musical identity card with an artist. Experiment, tinker, and compose in a fun way.

When Music Plays in Video Games: Explore the connections between music and video games through a quiz: famous composers, artistic inspiration, awards…

L’événement Dimanche en famille Je crée mes premiers beats Nilvange a été mis à jour le 2026-08-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME