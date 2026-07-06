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AGENDA · Anglet

Concerts de l assomption Anglet Anglet

jeudi 13 août 2026 · Anglet

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
18:30
Heure de fin
19:30
Lieu
Anglet
Adresse
Eglise saint marie
Ville
64600 Anglet
Département
Pyrénées-Atlantiques

Merci de rectifier. Les concerts de l assomption sont 3. Vous annoncez uniquement celui du jeudi 13 août à 18h30. Il y en a un Deuxieme le 13 à 20h30 et un troisième le vendredi 14 a 19h30. Merci de rectifier. Cdt.

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