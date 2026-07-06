AGENDA · Anglet
Concerts de l assomption Anglet Anglet
jeudi 13 août 2026 · Anglet
Informations pratiques
Merci de rectifier. Les concerts de l assomption sont 3. Vous annoncez uniquement celui du jeudi 13 août à 18h30. Il y en a un Deuxieme le 13 à 20h30 et un troisième le vendredi 14 a 19h30. Merci de rectifier. Cdt.
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