Expérience grimpe dans la mâture Chantier de restauration de L’Hermione Anglet

dimanche 9 août 2026 · Chantier de restauration de L'Hermione · Anglet

Informations pratiques

Anglet

Expérience grimpe dans la mâture

Chantier de restauration de L’Hermione 12 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Testez votre agilité en grimpant les gambes de revers, comme les gabiers en navigation !

Hauteur, équilibre et dépassement de soi au rendez-vous.

Bonne condition physique requise prévoir une tenue sportive qui ne craint pas les taches. .

Chantier de restauration de L’Hermione 12 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Expérience grimpe dans la mâture

L’événement Expérience grimpe dans la mâture Anglet a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Anglet