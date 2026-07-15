Expérience grimpe dans la mâture Chantier de restauration de L’Hermione Anglet
dimanche 9 août 2026 · Chantier de restauration de L'Hermione · Anglet
Informations pratiques
Anglet
Expérience grimpe dans la mâture
Chantier de restauration de L’Hermione 12 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Testez votre agilité en grimpant les gambes de revers, comme les gabiers en navigation !
Hauteur, équilibre et dépassement de soi au rendez-vous.
Bonne condition physique requise prévoir une tenue sportive qui ne craint pas les taches. .
Chantier de restauration de L’Hermione 12 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Expérience grimpe dans la mâture
L’événement Expérience grimpe dans la mâture Anglet a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Anglet
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