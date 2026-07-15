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Expérience grimpe dans la mâture Chantier de restauration de L’Hermione Anglet

dimanche 9 août 2026 · Chantier de restauration de L'Hermione · Anglet

Expérience grimpe dans la mâture Chantier de restauration de L’Hermione Anglet

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Lieu
Chantier de restauration de L'Hermione
Adresse
12 avenue de l'Adour
Ville
64600 Anglet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Anglet

Expérience grimpe dans la mâture

Chantier de restauration de L’Hermione 12 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Testez votre agilité en grimpant les gambes de revers, comme les gabiers en navigation !
Hauteur, équilibre et dépassement de soi au rendez-vous.

Bonne condition physique requise prévoir une tenue sportive qui ne craint pas les taches.   .

Chantier de restauration de L’Hermione 12 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Expérience grimpe dans la mâture

L’événement Expérience grimpe dans la mâture Anglet a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Anglet

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