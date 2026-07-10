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Concerts du West Tour – Bourderies Centre socioculturel des Bourderies Nantes

vendredi 28 août 2026 · Centre socioculturel des Bourderies · Nantes

Concerts du West Tour – Bourderies Centre socioculturel des Bourderies Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
18:30
Lieu
Centre socioculturel des Bourderies
Adresse
2A Rue de Saint Brévin
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 18:30 –
Gratuit : non  Tout public 

Pour célébrer la fin de la saison, rendez-vous pour un concert gratuit du groupe Dekonou, qui met à l’honneur la richesse des chants, des percussions et des danses traditionnelles togolaises.Rendez-vous le 28 août à 18h30 au Centre socioculturel des Bourderies.

Centre socioculturel des Bourderies Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 46 41 46 http://www.accoord.fr/les-centres/ouest/bourderies bourderies@accoord.fr


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