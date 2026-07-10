Concerts du West Tour – Bourderies Centre socioculturel des Bourderies Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 18:30 –

Gratuit : non Tout public

Pour célébrer la fin de la saison, rendez-vous pour un concert gratuit du groupe Dekonou, qui met à l’honneur la richesse des chants, des percussions et des danses traditionnelles togolaises.Rendez-vous le 28 août à 18h30 au Centre socioculturel des Bourderies.

Centre socioculturel des Bourderies Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 46 41 46 http://www.accoord.fr/les-centres/ouest/bourderies bourderies@accoord.fr



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