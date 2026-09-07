Concerts et spectacles au 9-9bis, site minier de Oignies, Le 9-9bis, Oignies

Informations pratiques

Concerts et spectacles au 9-9bis, site minier de Oignies 19 et 20 septembre Le 9-9bis Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Alors que, sous sa bâche illustrée, le chevalement n°9bis attend patiemment de se révéler à nouveau à notre regard, le 9-9bis n’est pas en reste et vous invite comme chaque année en début de saison à mettre à l’honneur son patrimoine autour de ce rendez-vous national incontournable. Pendant deux jours, découvrez, créez, émerveillez-vous dans notre site minier remarquable qui a plus d’un tour dans son sac !

• BALADES MUSICALES ET PATRIMONIALES

Avec Durhiel, Mimi Mono et Jeanne Desf

Tout public – à partir de 6 ans

Partez à la découverte du site minier et de ses recoins les plus secrets en compagnie de jeunes pépites musicales pour un moment suspendu entre musique et patrimoine.

Samedi • à 14h30 et 18h avec Durhiel (pop), à 15h30 et 18h avec Mimi Mono (synth-pop), à 16h30 et 18h avec Jeanne Desf (folk)

Sur inscription à l’accueil

• LA GAILLETTE D’HENRIETTE

Avec la Cie Harmonika Zug

Visite théâtralisée – Tout public, dès 8 ans

Bienvenue en 1842 ! Madame De Clercq, châtelaine de son état, veut un puits artésien pour alimenter les pièces d’eau de son parc. Elle charge le célèbre ingénieur Mulot de l’opération… elle aura du charbon ! Venez retracer l’origine de la fosse 9 en compagnie d’Henriette De Clercq et de Louis-Georges Mulot.

Dimanche • 16h

Durée : 1h

Sur inscription à l’accueil

• BAIN SONORE

De 0 à 3 ans, avec une musicienne intervenante du 9-9bis

Cette concert participatif pour les tout-petits invite parents et enfants à la création d’un mini paysage sonore. Ensemble, manipulez les sons avec des instruments adaptés aux plus jeunes, le tout dans une ambiance relaxante.

Dimanche • 11h

Durée: 30min

Sur inscription à l’accueil

Le 9-9bis rue alain bashung, oignies Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 08 08 00 https://9-9bis.com/ Entre musique, patrimoine et art contemporain, le 9-9bis est un ancien site minier remarquable aujourd’hui reconverti en lieu culturel.

Alors que, sous sa bâche illustrée, le chevalement n°9bis attend patiemment de se révéler à nouveau à notre regard, le 9-9bis n’est pas en reste et vous invite comme chaque année en début de saison à…

©9-9bis