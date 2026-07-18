Concerts Il Merrcante / Wyll Auditorium Stephan Bouttet Dinard

Informations pratiques

Dinard

Concerts Il Merrcante / Wyll

Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

IL MERCANTE

Francesco Il Mercante est un artiste de rue et homme-orchestre. Musicien inventif, il conçoit ses propres instruments, tels que le balai-violoncelle ou la caisse à vin transformée en guitare. Sa technique de guitare Flat Finger , inspirée par le Maestro Walter Lupi, lui permet de composer et d’enregistrer l’album L’emi-ingrat, abordant rêves, voyages et émigration avec humour et émotion.

La reprise dans la rue de Bella ciao lui apporte une grande visibilité sur YouTube ( + de 8 millions de vues), ce qui lui permet de tourner au Québec en 2022 et 2023, notamment à l’Ital-Fest de Montréal où il joue son spectacle devant plus de 2000 spectateurs. Ses tournées l’amènent également à se produire en Asie, Allemagne, Hongrie, Belgique et Californie.

En 2025, sa participation à The Voice France dans l’équipe de Patricia Kaas confirme sa polyvalence artistique et sa capacité à transmettre émotion et énergie sur scène.

Pour 2026, Francesco prépare la sortie de son nouvel album, Italian Boy in the Wild West.

WYLL

Wyll a choisi dès son plus jeune âge de ne plus être montré du doigt pour son handicap mais pour sa musique. Son parcours est inspirant et lui a apporté force, humilité et bienveillance. Auteur compositeur breton, passionné et sincère, il écrit chaque jour des chansons qui résonnent profondément avec nos expériences. Son message croire en soi, oser, trouver sa place .

C’est un artiste populaire qui captive toutes les générations avec sa voix timbrée chargée d’humanité, son flow, sa plume, sa fibre fédératrice !

Son nouvel album est percutant et engagé, à l’image de celui qui donne de son temps pour organiser des ateliers d’écriture.

Sur scène, ce jeune poète urbain nous transperce l’âme. Avec ses prods percutantes, il fait résonner les mots et les cœurs sur des musiques pop et solaires.

INFOS PRATIQUES

Vendredi 25 septembre 20h30

Auditorium Stephan Bouttet Dinard

Assis, placement libre

BILLETERIE

– En ligne www.ville-dinard.fr

– Sur place à Dinard Côte d’Émeraude Tourisme. .

Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 88 30

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English :

L’événement Concerts Il Merrcante / Wyll Dinard a été mis à jour le 2026-07-16 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme