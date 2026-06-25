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Concerts Les Estivales Complexe de Bétange Florange

Concerts Les Estivales Complexe de Bétange Florange

Concerts Les Estivales Complexe de Bétange Florange samedi 4 juillet 2026.

Lieu
Complexe de Bétange
Adresse
16 rue de l'étoile
Ville
57190 Florange
Département
Moselle
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
0 Gratuit

Florange

Concerts Les Estivales

Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-17 22:00:00

Date(s) :
2026-07-04 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14

Les Estivales de Bétange proposent également de nombreux rendez-vous musicaux et festifs. Concerts en plein air, animations musicales, soirées à thème et temps forts populaires invitent habitants et visiteurs à se retrouver dans une ambiance chaleureuse et conviviale tout au long de l’été.
Au programme:
Acoustic Sunshine
Namas-T
Crystal Noir
M Road
Thomas SCHROETTER
Bonsoir Paris
La JarryTout public
0  .

Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 57 36 03 

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English :

The Estivales de Bétange also features numerous musical and festive events. Open-air concerts, musical performances, themed evenings, and popular highlights invite residents and visitors to come together in a warm and friendly atmosphere throughout the summer.
On the program:
Acoustic Sunshine
Namas-T
Crystal Noir
M Road
Thomas SCHROETTER
Bonsoir Paris
La Jarry

L’événement Concerts Les Estivales Florange a été mis à jour le 2026-06-25 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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