Concerts Les Estivales Complexe de Bétange Florange

Florange

Concerts Les Estivales

Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-17 22:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14

Les Estivales de Bétange proposent également de nombreux rendez-vous musicaux et festifs. Concerts en plein air, animations musicales, soirées à thème et temps forts populaires invitent habitants et visiteurs à se retrouver dans une ambiance chaleureuse et conviviale tout au long de l’été.

Au programme:

Acoustic Sunshine

Namas-T

Crystal Noir

M Road

Thomas SCHROETTER

Bonsoir Paris

La JarryTout public

0 .

Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 57 36 03

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English :

The Estivales de Bétange also features numerous musical and festive events. Open-air concerts, musical performances, themed evenings, and popular highlights invite residents and visitors to come together in a warm and friendly atmosphere throughout the summer.

On the program:

Acoustic Sunshine

Namas-T

Crystal Noir

M Road

Thomas SCHROETTER

Bonsoir Paris

La Jarry

L’événement Concerts Les Estivales Florange a été mis à jour le 2026-06-25 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME