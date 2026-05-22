Foire commerciale avec Brocante Florange
Foire commerciale avec Brocante Florange dimanche 19 juillet 2026.
Florange
Foire commerciale avec Brocante
Grande Rue Florange Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-19
La Grande Rue de Florange accueille une foire commerciale avec brocante réunissant plus de 150 exposants dans une ambiance conviviale et familiale. Les visiteurs pourront chiner et découvrir de nombreux univers autour de la maison, de la décoration, de la mode, des collections ou encore du vintage. Des animations ainsi qu’un espace restauration et buvette compléteront cette journée placée sous le signe des bonnes affaires et du partage. Exposants inscription conseillée auprès des organisateurs.Tout public
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Grande Rue Florange 57190 Moselle Grand Est +33 6 37 51 38 08
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English :
Florange’s Grande Rue hosts a flea market with over 150 exhibitors in a friendly, family atmosphere. Visitors will be able to hunt for bargains and discover a wide range of home furnishings, decoration, fashion, collections and vintage items. Entertainment and a refreshment area will round off a day of bargains and sharing. Exhibitors: please register with the organizers.
L’événement Foire commerciale avec Brocante Florange a été mis à jour le 2026-05-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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