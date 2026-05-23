FLOR’CAFÉ Centre Social La Moisson Espace famille Florange

Florange

FLOR’CAFÉ

Centre Social La Moisson Espace famille 50 avenue de lorraine Florange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-06-02 09:30:00

fin : 2026-06-02 11:30:00

Date(s) :

2026-06-02

Le FLOR’CAFÉ vous invite à partager un moment convivial d’écoute, d’échange et de soutien entre parents. Organisé par l’Espace Famille de La Moisson, ce rendez-vous permet de rencontrer d’autres parents dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.Tout public

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Centre Social La Moisson Espace famille 50 avenue de lorraine Florange 57190 Moselle Grand Est +33 6 87 62 63 33

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English :

FLOR?CAFÉ invites you to share a friendly moment of listening, exchange and support between parents. Organized by the Espace Famille de La Moisson, this is an opportunity to meet other parents in a warm and friendly atmosphere.

L’événement FLOR’CAFÉ Florange a été mis à jour le 2026-05-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME