FLOR’CAFÉ Centre Social La Moisson Espace famille Florange
FLOR’CAFÉ Centre Social La Moisson Espace famille Florange mardi 2 juin 2026.
Florange
FLOR’CAFÉ
Centre Social La Moisson Espace famille 50 avenue de lorraine Florange Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-06-02 09:30:00
fin : 2026-06-02 11:30:00
Date(s) :
2026-06-02
Le FLOR’CAFÉ vous invite à partager un moment convivial d’écoute, d’échange et de soutien entre parents. Organisé par l’Espace Famille de La Moisson, ce rendez-vous permet de rencontrer d’autres parents dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.Tout public
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Centre Social La Moisson Espace famille 50 avenue de lorraine Florange 57190 Moselle Grand Est +33 6 87 62 63 33
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English :
FLOR?CAFÉ invites you to share a friendly moment of listening, exchange and support between parents. Organized by the Espace Famille de La Moisson, this is an opportunity to meet other parents in a warm and friendly atmosphere.
L’événement FLOR’CAFÉ Florange a été mis à jour le 2026-05-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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