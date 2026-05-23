Florange

Exposition Enluminure

50 avenue de lorraine Florange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-06-04 18:00:00

fin : 2026-06-04 20:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Découvrez l’univers fascinant de l’enluminure à travers une exposition mettant à l’honneur cet art délicat et raffiné issu de la tradition médiévale. Entre lettres ornées, motifs floraux et décors minutieux, laissez-vous transporter dans un voyage artistique et historique au cœur du savoir-faire des enlumineurs. Un vernissage est également proposé à l’occasion de l’ouverture de l’exposition.Tout public

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50 avenue de lorraine Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 58 52 24

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English :

Discover the fascinating world of book illumination through an exhibition showcasing this delicate and refined art of medieval tradition. With ornate lettering, floral motifs and meticulous decoration, let us take you on an artistic and historical journey to the heart of illuminators? skills. A vernissage will also be held to coincide with the opening of the exhibition.

L’événement Exposition Enluminure Florange a été mis à jour le 2026-05-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME