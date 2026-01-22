Concerts Les Musicales de Normandie 2026 Rouen
Concerts Les Musicales de Normandie 2026 Rouen samedi 1 août 2026.
Concerts Les Musicales de Normandie 2026
Métropole Rouen Normandie Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-01
Cet événement culturel estival itinérant vous donne rendez-vous dans les sites patrimoniaux emblématiques et parfois même méconnus, de toute la Normandie. Ce sont plus de 40 concerts d’exception, allant de la musique ancienne à la création contemporaine à découvrir au cœur de joyaux architecturaux. C’est aussi l’occasion de découvrir les richesses de la région à travers des visites et des actions pédagogiques.
DATES ET PROGRAMMATION À VENIR .
Métropole Rouen Normandie Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concerts Les Musicales de Normandie 2026
L’événement Concerts Les Musicales de Normandie 2026 Rouen a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de tourisme Rouen tourisme