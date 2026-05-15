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Concerts Lurcy

Concerts Lurcy samedi 13 juin 2026.

Adresse : Eglise de Lurcy

Ville : 01090 Lurcy

Département : Ain

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : 12 12 12 Gratuit

Lurcy

Concerts

Eglise de Lurcy Lurcy Ain

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-13

Venez profiter d’un agréable moment musical.
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Eglise de Lurcy Lurcy 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 39 64 

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English :

Come and enjoy a pleasant musical moment.

L’événement Concerts Lurcy a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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