Lurcy

Concerts

Eglise de Lurcy Lurcy Ain

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Venez profiter d’un agréable moment musical.

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Eglise de Lurcy Lurcy 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 39 64

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English :

Come and enjoy a pleasant musical moment.

L’événement Concerts Lurcy a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Val de Saône Centre