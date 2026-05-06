Lurcy

Sortie botanique

parking de la mairie Lurcy Ain

Tarif : 10 – 10 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Découvrez les plantes et fleurs de la commune avec Soline Chamey, praticienne en herboristerie. Cette sortie pédestre sera suivie d’une dégustation de tisanes.

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parking de la mairie Lurcy 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 39 64

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English :

Discover the local plants and flowers with Soline Chamey, herbalist. This walking tour will be followed by a tasting of herbal teas.

L’événement Sortie botanique Lurcy a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Val de Saône Centre