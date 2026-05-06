Sortie botanique Lurcy
Sortie botanique Lurcy dimanche 7 juin 2026.
Lurcy
Sortie botanique
parking de la mairie Lurcy Ain
Tarif : 10 – 10 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Découvrez les plantes et fleurs de la commune avec Soline Chamey, praticienne en herboristerie. Cette sortie pédestre sera suivie d’une dégustation de tisanes.
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parking de la mairie Lurcy 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 39 64
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English :
Discover the local plants and flowers with Soline Chamey, herbalist. This walking tour will be followed by a tasting of herbal teas.
L’événement Sortie botanique Lurcy a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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