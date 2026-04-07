Lurcy

Marché du terroir

Place de la Mairie Lurcy Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 17:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Venez nombreux pour partager un moment de convivialité et découvrir les saveurs et savoir-faire de notre région !

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Place de la Mairie Lurcy 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 36 85 03

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English :

Come one, come all to share a moment of conviviality and discover the flavours and know-how of our region!

L’événement Marché du terroir Lurcy a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Val de Saône Centre