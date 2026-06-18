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Concerts perchés Raffu Place de l’ancienne église Livron-sur-Drôme

Concerts perchés Raffu Place de l’ancienne église Livron-sur-Drôme jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Place de l'ancienne église

Adresse : Haut Livron

Ville : 26250 Livron-sur-Drôme

Département : Drôme

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Livron-sur-Drôme

Concerts perchés Raffu

Place de l’ancienne église Haut Livron Livron-sur-Drôme Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Chanson Métissée Sextet
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Place de l’ancienne église Haut Livron Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 66 14 77  epicerieperchee@hautlivron.fr

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English :

Chanson Métissée Sextet

L’événement Concerts perchés Raffu Livron-sur-Drôme a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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