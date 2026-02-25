Concerts Podium Parias Podium Parias Mortagne-sur-Gironde
Podium Parias 36 Quai de l'Estuaire Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime
Mercredi 2026-07-15 19:00:00
2026-08-26
2026-07-15
Tous les mercredis de juillet et août, le Hangar du Port vous propose des concerts gratuits au Podium Parias sur le port.
+33 7 68 09 57 59 eat@hangarduport.com
English :
Every Wednesday in July and August, the Hangar du Port offers free concerts at the Podium Parias on the port.
