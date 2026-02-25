Concerts Podium Parias Podium Parias Mortagne-sur-Gironde

Podium Parias 36 Quai de l’Estuaire Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15 19:00:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-07-15

Tous les mercredis de juillet et août, le Hangar du Port vous propose des concerts gratuits au Podium Parias sur le port.
+33 7 68 09 57 59  eat@hangarduport.com

English :

Every Wednesday in July and August, the Hangar du Port offers free concerts at the Podium Parias on the port.

