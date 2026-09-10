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Concevoir une mallette en carton bois (2) SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

mercredi 20 janvier 2027 · SAINT-LAURENT-DE-NESTE · Saint-Laurent-de-Neste

Informations pratiques

Début
mercredi 20 janvier 2027
Fin
mercredi 20 janvier 2027
Heure de début
14:30:00
Lieu
SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Adresse
Fablab Sapiens
Ville
65150 Saint-Laurent-de-Neste
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Saint-Laurent-de-Neste

Concevoir une mallette en carton bois (2)

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-20 14:30:00
fin : 2027-01-20 16:30:00

Date(s) :
2027-01-20

Ados de 11 à 14 ans
Réservation obligatoire 05 62 50 16 08
Tarif 2 € + adhésion annuelle 35 €
  .

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08  fablab@neste-barousse.fr

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English :

Teens ages 11–14
Reservations required: 05 62 50 16 08
Price: 2 ? + annual membership fee of 35 ?

L’événement Concevoir une mallette en carton bois (2) Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-08-24 par OT de Neste-Barousse|CDT65

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