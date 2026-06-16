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Concours d’Agility Châteaudun

Concours d’Agility Châteaudun

Concours d’Agility Châteaudun samedi 20 juin 2026.

Adresse : Rue de Cholet

Ville : 28200 Châteaudun

Département : Eure-et-Loir

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Châteaudun

Concours d’Agility

Rue de Cholet Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-20

L’Entente Canine Dunoise organise un concours d’agility.
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Rue de Cholet Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

The Entente Canine Dunoise is organizing an agility competition.

L’événement Concours d’Agility Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-13 par OT GRAND CHATEAUDUN

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