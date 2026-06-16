Concours d’Agility Châteaudun
Concours d’Agility Châteaudun samedi 20 juin 2026.
Châteaudun
Concours d’Agility
Rue de Cholet Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
L’Entente Canine Dunoise organise un concours d’agility.
.
Rue de Cholet Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
The Entente Canine Dunoise is organizing an agility competition.
L’événement Concours d’Agility Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-13 par OT GRAND CHATEAUDUN
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