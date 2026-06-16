Châteaudun

Concours d’Agility

Rue de Cholet Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

L’Entente Canine Dunoise organise un concours d’agility.

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Rue de Cholet Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

The Entente Canine Dunoise is organizing an agility competition.

L’événement Concours d’Agility Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-13 par OT GRAND CHATEAUDUN