Concours D’Agility Club Canin Espace Sportif Thomas Pesquet Rives-en-Seine

Informations pratiques

Rives-en-Seine

Concours D’Agility Club Canin

Espace Sportif Thomas Pesquet Caudebec en Caux Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 08:00:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-08-02

L’agility est de retour cet été !

Le Club Canin du Pont de Brotonne vous donne rendez-vous pour son traditionnel concours d’agility. Tout au long de la journée, venez admirer la complicité, la vitesse et la précision des équipes maître-chien.

‍⚖️ Le concours sera jugé par André Erdos, garant du bon déroulement des épreuves.

Rendez-vous pour encourager les concurrents et partager un moment convivial en famille ou entre amis.

Une buvette sera disponible sur place pour vous permettre de vous rafraîchir tout au long de la journée.

Nous vous attendons nombreux pour venir applaudir les participants et profiter de ce bel événement canin ! .

Espace Sportif Thomas Pesquet Caudebec en Caux Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 6 88 99 56 96 club.canin.villequier@gmail.com

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English : Concours D’Agility Club Canin

L’événement Concours D’Agility Club Canin Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme