CONCOURS D’ANECDOTES Montpellier
jeudi 17 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
CONCOURS D’ANECDOTES
216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-17
Une anecdote incroyable, drôle ou complètement improbable à raconter ?
Venez tester vos talents de conteur lors de notre dîner spectacle Concours d’Anecdotes. Le principe est simple partager votre meilleure histoire et tenter de convaincre le public.
Une anecdote incroyable, drôle ou complètement improbable à raconter ?
Venez tester vos talents de conteur lors de notre dîner spectacle Concours d’Anecdotes. Le principe est simple partager votre meilleure histoire et tenter de convaincre le public.
• Dîner dès 19h
• Concours à 21h
• Participation libre
• Carte habituelle .
216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : CONCOURS D’ANECDOTES
Do you have an incredible, funny, or completely outlandish story to share?
Come put your storytelling skills to the test at our dinner show and Anecdote Contest. The concept is simple: share your best story and try to win over the audience.
L’événement CONCOURS D’ANECDOTES Montpellier a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT MONTPELLIER
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- CONGRES DE LA SOCIETE FRANCAISE D’AUDIOLOGIE Montpellier 10 septembre 2026
- AFTERWORK TRINQUONS AU PATRIMOINE Montpellier 10 septembre 2026
- CONGRES INTERNATIONAL D’UROLOGIE Montpellier 10 septembre 2026
- DIFFUSION DE DEUX FILMS PRIMÉS WHAT A TRIP FESTIVAL Montpellier 10 septembre 2026
- CONFÉRENCE A LA DÉCOUVERTE DE LA FAMILLE GRANEL Montpellier 10 septembre 2026