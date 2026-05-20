Billezois

Concours de belote

Salle polyvalente Billezois Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 13:30:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

proposé par le Club de l’amitié

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Salle polyvalente Billezois 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 27 86 52

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English : Belote Contest

By Club de l’amitié

L’événement Concours de belote Billezois a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse