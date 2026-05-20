Concours de belote Billezois
Concours de belote Billezois samedi 24 octobre 2026.
Billezois
Concours de belote
Salle polyvalente Billezois Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 13:30:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
proposé par le Club de l’amitié
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Salle polyvalente Billezois 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 27 86 52
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English : Belote Contest
By Club de l’amitié
L’événement Concours de belote Billezois a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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