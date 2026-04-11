Fête champêtre Billezois
Fête champêtre Billezois dimanche 9 août 2026.
Billezois
Fête champêtre
Stade de foot Billezois Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 16:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Organisée par le Comité des fêtes
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Stade de foot Billezois 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 90 45 43
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English : Rural Day
By Comité des fêtes
L’événement Fête champêtre Billezois a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse