Marche des Courlis Billezois
Marche des Courlis Billezois dimanche 15 novembre 2026.
Billezois
Marche des Courlis
Salle polyvalente Billezois Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 08:00:00
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-15
Organisée par le Comité des fêtes.
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Salle polyvalente Billezois 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 90 45 43
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English : Courlis Walking
By Comité des fêtes.
L’événement Marche des Courlis Billezois a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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