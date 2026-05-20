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Marche des Courlis Billezois

Marche des Courlis Billezois dimanche 15 novembre 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 03120 Billezois

Département : Allier

Début : dimanche 15 novembre 2026

Fin : dimanche 15 novembre 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Billezois

Marche des Courlis

Salle polyvalente Billezois Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 08:00:00
fin : 2026-11-15

Date(s) :
2026-11-15

Organisée par le Comité des fêtes.
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Salle polyvalente Billezois 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 90 45 43 

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English : Courlis Walking

By Comité des fêtes.

L’événement Marche des Courlis Billezois a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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