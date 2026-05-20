Concours de pétanque Billezois
Concours de pétanque Billezois samedi 19 septembre 2026.
Billezois
Concours de pétanque
Stade municipal Billezois Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Organisé par l’Association sportive de Billezois
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Stade municipal Billezois 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 27 86 52
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English : Petanque contest
By AS Billezois
L’événement Concours de pétanque Billezois a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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