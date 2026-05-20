Billezois

Concours de pétanque

Stade municipal Billezois Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Organisé par l’Association sportive de Billezois

.

Stade municipal Billezois 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 27 86 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Petanque contest

By AS Billezois

L’événement Concours de pétanque Billezois a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse