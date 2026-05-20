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Concours de pétanque Billezois

Concours de pétanque Billezois samedi 19 septembre 2026.

Adresse : Stade municipal

Ville : 03120 Billezois

Département : Allier

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Billezois

Concours de pétanque

Stade municipal Billezois Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Organisé par l’Association sportive de Billezois
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Stade municipal Billezois 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 27 86 52 

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English : Petanque contest

By AS Billezois

L’événement Concours de pétanque Billezois a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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