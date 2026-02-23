Concours de belote Centre culturel Cercy-la-Tour

Concours de belote

Centre culturel 13 rue François Mitterrand Cercy-la-Tour Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 13:30:00

fin : 2026-03-21 20:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Au profit des écoles maternelle et élémentaire de Cercy-la-Tour, la Récré des Ecoliers organise un concours de belote samedi 21 mars 2026.

Inscriptions à partir de 13h30, début du concours à 14h30 précises.

4 parties.

Apporter son jeu de cartes.

Buvette et sandwichs.

Tarif 10€ par personne. .

Centre culturel 13 rue François Mitterrand Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté larecredesecoliers58340@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours de belote Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Rives du Morvan