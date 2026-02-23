Concours de belote Centre culturel Cercy-la-Tour
Concours de belote Centre culturel Cercy-la-Tour samedi 21 mars 2026.
Concours de belote
Centre culturel 13 rue François Mitterrand Cercy-la-Tour Nièvre
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-03-21 13:30:00
fin : 2026-03-21 20:00:00
2026-03-21
Au profit des écoles maternelle et élémentaire de Cercy-la-Tour, la Récré des Ecoliers organise un concours de belote samedi 21 mars 2026.
Inscriptions à partir de 13h30, début du concours à 14h30 précises.
4 parties.
Apporter son jeu de cartes.
Buvette et sandwichs.
Tarif 10€ par personne. .
Centre culturel 13 rue François Mitterrand Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté larecredesecoliers58340@gmail.com
