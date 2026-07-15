Concours de Belote du Club de L’amitié Salle du Gotha Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Concours de Belote du Club de L’amitié

Salle du Gotha 56 Rue des Maîtres Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 14:00:00

fin : 2026-11-28 18:30:00

Date(s) :

2026-11-28

Venez vous mesurer à la belote.

Inscription à partir de 13h.

Organisé par le Club de L’amitié d’Ancenis-Saint-Géréon. .

Salle du Gotha 56 Rue des Maîtres Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 30 87 75 27

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English :

Come test your skills at %E0 belote.

L’événement Concours de Belote du Club de L’amitié Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-17 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis