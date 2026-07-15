Concours de Belote du Club de L’amitié Salle du Gotha Ancenis-Saint-Géréon
samedi 28 novembre 2026 · Salle du Gotha · Ancenis-Saint-Géréon
Informations pratiques
Ancenis-Saint-Géréon
Concours de Belote du Club de L’amitié
Salle du Gotha 56 Rue des Maîtres Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 14:00:00
fin : 2026-11-28 18:30:00
Date(s) :
2026-11-28
Venez vous mesurer à la belote.
Inscription à partir de 13h.
Organisé par le Club de L’amitié d’Ancenis-Saint-Géréon. .
Salle du Gotha 56 Rue des Maîtres Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 30 87 75 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come test your skills at %E0 belote.
L’événement Concours de Belote du Club de L’amitié Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-17 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
À voir aussi à Ancenis-Saint-Géréon (Loire-Atlantique)
- ANNULÉ Plein jeux en famille Couleurs parasol Rue des Douves Ancenis-Saint-Géréon 22 juillet 2026
- Atelier dessin manga Kaïflo Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon 22 juillet 2026
- Spectacle Un verano narenja Couleurs parasol Ancenis-Saint-Géréon 22 juillet 2026
- Pêche en famille Couleurs parasol Plan d’eau Résidence Davrays Skatepark Ancenis-Saint-Géréon 23 juillet 2026
- Rencontrez vos producteurs Dégustation de produits locaux Ferme de l’Oulaie et Domaine de la Créchette Espace Tourisme & Loisirs Ancenis-Saint-Géréon 23 juillet 2026