Concours de belote Tennis club Hettange-Grande
samedi 18 juillet 2026 · Tennis club · Hettange-Grande
Informations pratiques
Hettange-Grande
Concours de belote
Tennis club Rue du Chanoine Hennequin Hettange-Grande Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Le Tennis club a posé ses raquettes mais fait perdurer la convivialité durant l’été.
Testez votre stratégie avec le concours de belote et tentez de gagner un de nombreux lots mis en jeu.
Une petite restauration est prévue sur place.
Information et réservation par téléphone.Tout public
10 .
Tennis club Rue du Chanoine Hennequin Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 6 79 07 61 22 info@tchg.fr
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English :
The Tennis Club has put away its rackets but continues to foster a friendly atmosphere throughout the summer.
Test your strategy in the belote tournament and try to win one of the many prizes up for grabs.
Light refreshments will be available on site.
For information and reservations, please call.
L’événement Concours de belote Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-07-10 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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