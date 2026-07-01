Informations pratiques

Hettange-Grande

Conférence Les oiseaux des jardins

1 Allée Renevier Hettange-Grande Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 17:00:00

fin : 2026-07-17 18:30:00

Date(s) :

2026-07-17

En complément de son exposition temporaire Un jardin nature , la Maison de la Nature et du Tourisme vous invite à la conférence Les oiseaux des jardins , animée par la Ligue de Protection des Oiseaux.

Au moyen d’anecdotes, de petites histoires, de commentaires sur les résultats d’études récentes, (re)découvrez les principaux oiseaux hôtes de nos jardins.

Réservation conseillée.Tout public

0 .

1 Allée Renevier Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 82 48 05 mnt@cc-ce.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In conjunction with its temporary exhibition “A Nature Garden,” the Maison de la Nature et du Tourisme invites you to the lecture “Garden Birds,” presented by the League for the Protection of Birds.

Through anecdotes, short stories, and commentary on the findings of recent studies, (re)discover the main bird species that visit our gardens.

Reservations are recommended.

L’événement Conférence Les oiseaux des jardins Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-07-08 par OT CATTENOM ET ENVIRONS