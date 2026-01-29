Concours de belote rue saint martin Peyrat-le-Château

Concours de belote

Concours de belote rue saint martin Peyrat-le-Château samedi 5 septembre 2026.

Concours de belote

rue saint martin Salle de réception Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Concours de belote.
Nombreux lots Tombola.
Inscription sur place.
Buvette et petite restauration.   .

rue saint martin Salle de réception Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   clubseniorspeyratchateau@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-02-02 par Terres de Limousin