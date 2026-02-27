Concours de belote Rue de la Gare Pont-l’Abbé

Concours de belote

Rue de la Gare Maison des associations Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Concours de Belote, solidaire en faveur de l’association Des petits pas pour Sacha .

En individuel par tirage au sort.

Inscription à partir de 13 heures, début du concours Concours 14 heures

Préinscription souhaitée, maximum 60 participants .

+33 6 82 56 56 80

