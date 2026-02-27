Concours de belote Rue de la Gare Pont-l’Abbé
Concours de belote Rue de la Gare Pont-l’Abbé dimanche 29 mars 2026.
Concours de belote
Rue de la Gare Maison des associations Pont-l’Abbé Finistère
Concours de Belote, solidaire en faveur de l’association Des petits pas pour Sacha .
En individuel par tirage au sort.
Inscription à partir de 13 heures, début du concours Concours 14 heures
Préinscription souhaitée, maximum 60 participants .
Rue de la Gare Maison des associations Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 82 56 56 80
English : Concours de belote
